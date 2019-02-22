Рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах

У Львівській та Івано-Франківській областях у горах 22 лютого зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«22 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовин, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – мовиться у повідомленні.

Як зазначали у ДСНС напередодні, у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях 22 лютого падатиме помірний сніг, що спричинить відновлення снігового покриву висотою від одного до шести сантиметрів.