ДСНС попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах

Державна служба України із надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку в Карпатах 17 і 18 лютого.

«17-18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір’ї й горах східної частини Закарпатської області, в середньогір’ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого місяця в ДСНС повідомляли про загибель туриста внаслідок сходження лавини на Закарпатті.

Також минулого місяця на трасу «Мукачево – Рогатин» біля села Ділове на Закарпатті зійшла снігова лавина, внаслідок чого дорога була частково заблокована, тоді ніхто не постраждав.