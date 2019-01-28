ДСНС: рятувальники знайшли тіло туриста, загиблого через лавину на Закарпатті

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомляє, що рятувальники відшукали тіло загиблого внаслідок сходження лавини туриста і транспортують його до Рахівської районної лікарні. Про це йдеться в повідомленні управління у Facebook.

«Близько 11:00 28 січня пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини, в якій загинув турист з Києва. На даний час рятувальники транспортують тіло загиблого до Рахівської районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Під лавину 25 січня під час проходження туристичного маршруту в районі гори Стіг, Рахівського району потрапили троє осіб. Двом туристам вдалося вибратися з неї, один – загинув. Всі туристи є жителями Києва 1990-их років народження, уточнили в ДСНС.