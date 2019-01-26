Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті, один чоловік загинув – Москаль

Один із трьох 28-річних жителів Києва, котрі проходили туристичний маршрут біля гори Стіг і потрапили під снігову лавину 25 січня під вечір у Рахіському районі Закарпатської області, загинув, двом чоловікам вдалося вибратися з-під снігового покрову. Про це повідомив 26 січня голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль.

«Перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут. Їм відповіли дослівно так: «Не йдіть, бо похорони дуже дорого обходяться!» Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори. Уже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка засипала їх повністю. Один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під-снігу й допоміг відкопати свого товариша. Після чого обидва відкопали третього. На жаль, молодий чоловік задихнувся під снігом і загинув. Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном. Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, 26 січня у зв’язку з приростом снігу в горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

27 січня в Україні очікується погіршення погодних умов.