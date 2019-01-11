На Закарпатті знайшли лижника, який загубився 6 січня, він у лікарні

Лижника, який заблукав в горах на Закарпатті 6 січня, знайшла пошукова група пізно увечері 10 січня. Чоловіка відшукали у будиночку на сінокосі лісівники.

Як повідомили Радіо Свобода у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, загалом до пошуку зниклого екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.

Лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництва, в урочищі «Куртацька». Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.

Сьогодні опівдні чоловіка доставили у Закарпатську обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака. За інформацією головного лікаря Юрія Яцини, у лижника сильно обморожені пальці на нижніх кінцівках.

«Чоловік не потребує психолога і перебуває у хорошому настрої», – коментує Яцина.

Лікарі планують спостерігати за чоловіком протягом двох днів, а потім доправити його до Києва на подальше лікування.

Для пошуків зниклого туриста залучили майже 40 рятувальників, групи волонтерів, лісівників, поліцейських та службових собак, а також гвинтокрил МІ-8.

9 січня рятувальники заявили, що турист вийшов на зв’язок із товаришем і повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки.

7 січня ДСНС повідомила, що в Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів. Двох із них знайшли близько півночі, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Ще двоє лижників заблукали в районі гори Гимба.

Згодом рятувальники повідомили, що знайшли тіло одного з туристів. Ще через кілька годин на зв’язок вийшов інший турист.