На зв’язок вийшов турист, який заблукав у різдвяну ніч у Карпатах – ДСНС

На зв’язок вийшов турист, який заблукав 6 січня в районі гори Гимба в Закарпатській області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Близько 15 години 9 січня чоловік вийшов на зв'язок із товаришем та повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники продовжують обстежувати місцевість, враховуючи отриману інформацію.

7 січня ДСНС повідомила, що в Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів. Двох із них знайшли близько півночі, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Ще двоє лижників заблукали в районі гори Гимба.

Згодом рятувальники повідомили, що знайшли тіло одного з туристів. Ще через кілька годин на зв’язок вийшов інший турист.