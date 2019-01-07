Рятувальники знайшли в Карпатах тіло одного із заблукалих туристів – ДСНС

Рятувальники знайшли в Карпатах тіло одного із заблукалих туристів, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Об 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло одного з туристів. Наразі рятувальники транспортують загиблого до найближчого населеного пункту», – заявили в ДСНС.

У відомстві зазначили, що станом на 12 годину тривав пошук ще двох туристів.

Зранку 7 січня ДСНС повідомила, що в Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів. Двох із них знайшли, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Ще двоє лижників заблукали в районі гори Гимба.