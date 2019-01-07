У Закарпатській області в горах заблукали 5 туристів, трьох шукають – ДСНС

У Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів, трьох із них продовжують шукати, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Двох туристів знайшли о 00:15, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Рятувальникам передали його GPS-координати, самих туристів відвезли до місця їхнього тимчасового мешкання в селі Пилипець.

Близько третьої години ранку рятувальники знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак самого його не виявили.

Ще двоє лижників заблукали в районі гори Гимба.

До пошуків зниклих залучили 16 рятувальників та три одиниці техніки.