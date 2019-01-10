Заблукалий 6 січня лижник вийшов на зв’язок із рятувальниками – ДСНС

Заблукалий 6 січня лижник вийшов на зв’язок із рятувальниками, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

«О 16:45 на пункт зв'язку частини міста Свалява надійшов телефонний дзвінок від туриста-лижника, якого вже п'яту добу шукають рятувальники та інші небайдужі люди. Хлопець повідомив про те, що він перебуває у будиночку лісників та чув сьогодні звук гвинтокрила. Також він зазначив деякі орієнтири, які бачить поруч із цим місцем», – заявили в ДСНС.

9 січня рятувальники заявили, що турист вийшов на зв’язок із товаришем і повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки.

За два дні до цього ДСНС повідомила, що в Різдвяну ніч у горах заблукали п’ятеро туристів. Двох із них знайшли близько півночі, вони розповіли, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу в горах. Ще двоє лижників заблукали в районі гори Гимба.

Згодом рятувальники повідомили, що знайшли тіло одного з туристів. Ще через кілька годин на зв’язок вийшов інший турист.