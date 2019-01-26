Синоптики попереджають про 8-15 сантиметрів снігу та ожеледицю 27 січня

У неділю, 27 січня, очікується погіршення погодних умов в Україні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані синоптиків.

«За даними Укргідрометцентру, 27 січня вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, вдень у Полтавській, Сумській та Харківській областях – значний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий», – мовиться у повідомленні ДСНС.

Сьогодні, 26 січня, у гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги, додають в ДСНС: «За даними Укргідрометцентру 26 січня, у зв’язку з приростом снігу, в горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень)».

26 січня, зазначають в Укргідрометцентрі, в Україні – невеликий сніг, на дорогах країни, крім крайнього півдня, – місцями ожеледиця.

«На Закарпатті та Прикарпатті – помірний сніг, у центральних та східних областях вдень – невеликий мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі – 5-10°, у північних, Полтавській та Харківській областях – до 14° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла. У південній частині – невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, подекуди туман; температура вночі – від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 1-6° тепла (в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°). Вітер переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду», – йдеться у повідомленні.