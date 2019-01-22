У Києві запровадили карантин у 25 школах через грип – КМДА

У Києві через грип та ГРВІ повністю призупинили навчальний процес в 11 школах і частково – у 14, повідомляє міська адміністрація.

Загалом, за даними КМДА, за 3-й тиждень 2019 року медики зафіксували 14 653 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 067).

До лікарень за минулий тиждень госпіталізовано 162 особи, із них 127 дітей, а загалом серед всіх інфікованих діти становлять понад 57%, зазначають чиновники.

«Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 494,5 (за попередній тиждень 441,3) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 12,1%», – мовиться на сайті установи.

У Міністерстві охорони здоров'я загальноукраїнських даних за третій тиждень року ще не оприлюднювали.

Між тим, за інформацією МОЗ, за другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей, із них більше половини – діти.

Втім, у міністерстві запевняють, що про епідемію не йдеться: показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 458,2 на 100 тисяч населення, що на 11,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Водночас,зазначається, що епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (на 34,2%), Житомирській (13,7%), Сумській (10,7%) та Одеській (2,0%) областях.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

Від того чи іншого штаму грипу можна вакцинуватися. За даними МОЗ,з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.