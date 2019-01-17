У Запоріжжі підтвердили смерть дитини від грипу

У Запоріжжі лабораторно підтверджено смерть від грипу дитини у віці близько двох місяців. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили у Запорізькому обласному лабораторному Центрі МОЗ України.

Наразі це перший випадок смерті від грипу в регіоні з початку епідемічного сезону.

«Захворюваність зараз невисока. Епідпоріг не перевищений. Тобто були шкільні канікули, ми мали зниження, і за останній тиждень захворюваність на 34% нижче порога. Але разом з тим 29 грудня померла дитина. Дитині місяць і 24 дні, тобто немовля. Що треба заначити – родина благополучна, хоча і багатодітна, і у дитини не було жодних проявів, зі слів мами, ані грипу, ані ГРВІ. Жодних провіяв вона не бачила. Зі слів мами, він був абсолютно здоровий. Ліг спати з мамою і зранку вона виявила його мертвим. На розтині патологоанатомічний діагноз – пневмонія. І лабораторно потім вже з матеріалу підтвердили грип H3N2», –розповіла завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного Центру МОЗ України Марина Колерова.

За інформацією МОЗ, за другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей, із них більше половини – діти.

Втім, у міністерстві запевняють, що про епідемію не йдеться: показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 458,2 на 100 тисяч населення, що на 11,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Водночас,зазначається, що епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (на 34,2%), Житомирській (13,7%), Сумській (10,7%) та Одеській (2,0%) областях.

При цьому в Києві станом на 16 квітня тринадцять шкіл призупинили освітній процес через карантин (188 класів).

З початку епідемічного сезону зареєстровано 19 летальних випадків, з них 8 – за період з 7 по 13 січня, повідомляє МОЗ.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

Від того чи іншого штаму грипу можна вакцинуватися. За даними МОЗ,з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни