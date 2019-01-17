У 13 школах Києва – карантин через грип

Тринадцять шкіл Києва призупинили освітній процес через карантин (188 класів) станом на 16 січня, повідомляє столичне управління Держспоживслужби.

За даними відомства, йдеться про школу №132 у Голосіївському районі (1 клас), Скандинавську гімназію у Дарницькому районі (1 клас), школи №9 (40 класів), №168 (30 класів), №143 (35 класів), №20 (33 класи), №299 (11 класів) в Оболонському районі, Предславинська гімназія №56 (12 класів) у Печерському районі, школи №235 (5 класів), «Сузір'я» (1 клас), «ЕКО» №198 (1 клас) у Святошинському районі та школи №164 (8 класів), №121 (10 класів) у Солом’янському районі.

Загалом, як повідомляється, у Києві з різних причин на заняттях відсутні 14% учнів (40713).

За інформацією МОЗ, за другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей, із них більше половини – діти.

Втім, у міністерстві запевняють, що про епідемію не йдеться: показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 458,2 на 100 тисяч населення, що на 11,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Водночас,зазначається, що епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (на 34,2%), Житомирській (13,7%), Сумській (10,7%) та Одеській (2,0%) областях.

З початку епідемічного сезону зареєстровано 19 летальних випадків, з них 8 – за період з 7 по 13 січня, повідомляє МОЗ.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

Від того чи іншого штаму грипу можна вакцинуватися. За даними МОЗ,з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.