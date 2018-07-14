10 міфів, які розвіює Уляна Супрун

Дописи доктора Уляни Супрун, виконувача обов'язків міністра охорони здоров’яіз Україна, які розвіюють медичні міфи –​ популярна для обговорення тема. Вони збирають реакції тисяч користувачів і викликають бурхливі дискусії. Уляна Супрун наголошує, що в Україні чимало міфів поширюються самими лікарями і наводить приклади із міжнародної медичної практики, доказової медицини.

У своїх дописах вона спростувала існування в доказовій медицині таких діагнозів як дисбактеріоз, вегето-судинна дистонія, остеохондроз в тому розуміння, як його діагностують в Україні, тонус або гіпертонус матки.

Також взялася за руйнування міфів, які поширені в суспільстві на рівні чуток та народних порад.

1. Зашлакованості організму не існує

Це звернення присвячено тим, хто захоплюється екстремальними дієтами, голодуваннями, чистками організму за допомогою детокс-харчування задля очищення організму від шлаків чи токсинів.

«Існування шлаків в організмі та визначення їхньої кількості майже неможливе. Жоден лікар чи спеціальне лабораторне дослідження не зможуть визначити рівень зашлакованості вашого організму», – пише Уляна Супрун.

Існує висока ймовірність, що вага швидко повернеться

Якщо в організмі нормально працюють нирки, печінка, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра, то вони виведуть все зайве, зазначає в.о. міністра охорони здоров’я. Вона пише, що голодування за системою «детокс» дійсно може призвести до кращого самопочуття та зниження ваги, через зменшення кількості спожитих калорій та відмови від оброблених харчових продуктів, але це може тривати недовго. До того ж є протипоказання для таких експериментів.

«Після закінчення дієти, коли ви повернетесь до звичайного харчування, існує висока ймовірність, що вага швидко повернеться. До того ж детокс-голодування протипоказане людям, що мають хвороби нирок, цукровий діабет чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Довготривале голодування може також стати причиною появи дефіциту вітамінів та мінералів», – зазначає в.о. міністра.

Позитивний ефект може бути при зміні харчових звичок в цілому, пише Супрун

​2. Нехтувати сніданками небезпечно для здоров’я

Снідати треба обов’язково не пізніше, ніж через дві години після пробудження, пише доктор Уляна Супрун.

Якщо цього не зробити, будуть наступні наслідки, зазначає вона:

– сильніше хотітиметься їсти нездорову їжу протягом дня

– зростають ризики появи жовчнокам‘яної хвороби

– план по боротьбі з зайвою вагою не спрацює

– буде важче думати

​3. Мочити Манту можна

Її не можна дряпати чи терти, а от щодо намокання протипоказань немає, пише Супрун.

«Вода на шкірі ніяк не може вплинути на пробу Манту. Адже ін'єкція туберкуліну вводиться внутрішньошкірно, куди вода сама по собі не проникає. У рекомендаціях західних організацій, наприклад, CDC - немає жодних обмежень щодо цього», – наголошує вона.

​4. Перекис водню не знезаражує рани

І не допомагає їм загоїтись, зазначає в.о. міністра охорони здоров’я, але корисний для очищення медичних інструментів.

«Перекис водню ефективний для механічного очищення рани — тобто з тим самим результатом ви можете промити її прохолодною або теплою проточною водою. Глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється може потрапити до судин та перекрити проток крові)», – пише Уляна Супрун.

​5. Сидіти на холодному можна

І це не призводить до циститу. Переохолдження чи запалення може виникнути, якщо довго перебувати на вулиці в мороз, або коли сильний вітер при низькій температурі дме у відкриту частину тіла, зазначає Супрун. За добрих погодних умов організм самостійно підтримує необхідну температуру внутрішніх органів.

«Сидіння на холодній поверхні може призвести до оманливого відчуття потреби частого сечовипускання. Це не шкодить здоров'ю. Ваше тіло реагує на холод, як подразник, тож коли ви зігрієтеся – неприємне відчуття зникне. Проте, якщо ви відчуваєте печіння або біль під час сечовипускання, це свідчить, що проблема справді серйозна. Такі симптоми не пов’язані з холодною погодою чи поверхнею, на якій ви посиділи. Вони найчастіше розвиваються внаслідок бактеріальних інфекцій», – пише Супрун.

​5. Диск з хребта не може вилетіти чи зміститися

Будова нашого хребта повністю виключає таку можливість, а «вставляти диски» хибна практика, наголошує Уляна Супрун.

«Міжхребцеві диски не просто вставлені в хребет, на зразок шайб. Вони дуже міцно пов'язані з хребтом, фактично є одним цілим із ним, тому не можуть просто зміститися чи вилетіти в процесі нашої повсякденної активності. Відповідно, їх не можна вставити на місце чи вправити», – йдеться у її дописі.

Є пояснення і щодо того, чому відчувається полегшення після клацання в спині, коли відвідуєш мануального терапевта.

«Одне з пояснень – в результаті усунення м'язового спазму. Зміщуватися (мігрувати) можуть окремі фрагменти внутрішнього ядра диска через тріщини у фіброзному кільці, які виникають внаслідок дегенеративно-дистрофічних процесів, а саме грижі дисків. У таких випадках також неможливо якимось чином здійснити вправлення цих фрагментів назад», – наводить роз’яснення нейрохірурга Уляна Супрун і рекомендує робити корисні прави для спини.

Майже те саме стосується і хребців – вони не можуть «вилітати» внаслідок різких рухів чи фізичних навантажень, пише в.о міністра охорони здоров’я. Таке може відбутися хіба внаслідок травми (падіння, автокатастрофи тощо) або зміщення може розвитися протягом тривалого періоду часу і це захворювання має назву «спондилолістез»

​6. Протяги не несуть загрози здоров’ю

Люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря, тому протяг як такий не загрожує здоровій людини, стверджує доктор Уляна Супрун.

«Якщо його постійно уникати, сидіти в замкненому приміщенні та закутуватися в одяг – ви навпаки робите себе більш вразливим – гірше сприймаєте перепади температури повітря та можете швидше підхопити застуду».

Свіже повітря потрібне для здоров’я тож, якщо під час провітрювання ненадовго потрапити під протяг – це не страшно.

«Інша річ – тривале переохолодження або ж сильний потік повітря, спрямований, наприклад, в область шиї чи обличчя. Тоді й за 10 хвилин можна захворіти. Адже це загрожує запаленням м’язів, нервів та може активізувати збудники хвороб, які є в організмі. Треба розуміти, що немає загального правила для всіх. Головне – забезпечити у приміщенні постійну рециркуляцію повітря та не нашкодити комфорту одне одного».

​7. Хрустіти пальцями можна

«Взагалі зв’язок між хрустінням суглобів та артритом досліджувався різноманітними науковцями і на сьогодні не представлено жодних переконливих доказів, які б його підтвердили. Результати більшості досліджень вказують на те, що хрустіння не є шкідливим, якщо під час нього ви не відчуваєте болю та дискомфорту»

Проте зловживати не слід, адже існують дослідження, які вказують, що через надмірне хрустіння суглобами може виникати припухлість рук та м’язова слабкість, додає в.о. міністра охорони здоров’я.

​8. Алкоголь не рятує від спеки, а навпаки

Це реакція на масове вживання пива у спеку та популярність алкогольних напоїв на пляжі.

«Спека та алкоголь збільшують шкідливий вплив один одного на наше тіло», – пише Уляна Супрун.

Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла

Моливін аслідки в.о. міністра описує так:

– зневоднення. Алкоголь діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. Тому навіть через пиво або сидр організм втрачає більше води, ніж ми спожили.



– Стає ще спекотніше. Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає. Зате може сильно впасти тиск і виникнути відчуття втоми і слабкості.



– Ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного. В спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може суттєво впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям, у яких хворе серце, категорично не можна вживати алкоголь в спекотну погоду.



– Зростає ризик нещасних випадків. Зокрема, 25-50% випадків утоплення пов’язані зі споживанням алкогольних напоїв. Насамкінець, алкоголь погіршує відчуття балансу, і шанси впасти чи травмуватись зростають.



Уляна Супрун радить пити напої, що містять електроліти: узвар, морс, лимонад - або навіть теплий чай.

​9. Плавати після їжі не заборонено

Для власного комфорту краще почекати, але загрози для життя купання після їжі не становить, пише Уляна Супрун.

«Дійсно, під час травлення, організм спрямовує кров до шлунку, тим самим зменшуючи кровотік до активних м‘язів. Проте у нас в організмі все одно достатній об’єм крові, щоб це не заважало функціонувати на належному рівні всьому організму. Проте особливості травного процесу враховувати варто. Під час плавання, як і під час спорту, їжа, що не перетравилася повністю, може давати про себе знати. Нудотою та неприємними відчуттями в животі», – зауважує вона.

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10. Гомеопатія не працює

«На конкурсі медичних міфів, мабуть, перше місце посів би міф про користь гомеопатії», – зауважує Супрун.

Жодне наукове дослідження не підтвердило користі гомеопатії, пише вона.

«Тільки уявіть, більшість гомеопатичних засобів розбавляють настільки, що навіть жодного атому діючої речовини в них не залишається. Пояснення, чому такі суміші діють, полягає в тому, що їхнє струшення після розведення залишає якусь духовну сутність інгредієнта. Тобто вода запам’ятовує розведену речовину та набуває лікувальних властивостей. З наукової точки зору це немає жодного сенсу», – пояснює в.о. міністра охорони здоров’я.