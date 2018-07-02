«Гроші пішли за пацієнтом»: як відбуватиметься фінансування лікарень

Гасло «гроші ходять за пацієнтом» починає втілюватися у життя. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун оголосила про старт фінансування медзакладів за новою системою. В середині липня мають отримати кошти у сфері надання первинної меддопомоги 161 заклад – це ті, хто вже уклали договори із Національною службою здоров’я.

Із цього числа закладів – 12 приватних лікарень, які долучились до програми і тепер будуть отримувати гроші з бюджету.

Платитимуть лікарням за кожну укладену декларацію з пацієнтом за встановленим тарифом.

Загалом декларації із лікарями підписали 10,8 мільйона українців, тобто кожний четвертий, зазначає Уляна Супрун.

Якщо медзаклади не мають договору із Національною службою здоров’я (НСЗУ)…

То вони фінансуються поки що за старою системою. Паралельне співіснування двох моделей фінансування (старої і нової) для первинної медичної ланки буде можливе лише до кінця року.

З 2019 року ті медзаклади, які не укладуть угоди із НСЗУ, змушені будуть шукати фінансування з інших джерел, адже з бюджету їм сплатити за первинну медичну допомогу не зможуть, наголошує заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За які послуги платить держава

МОЗ видало наказ, який закріплює, які послуги входять у перелік надання первинної медичної допомоги.

Наразі отримати безкоштовне обслуговування можуть усі українці: як ті, які підписали декларації, так і ті, які ще цього не зробили.

Але з 2020 року пацієнти, які не обрали свого лікаря, не зможуть отримати послуги безкоштовно, окрім невідкладної та екстреної допомоги.

Обслуговування на вторинній і спеціалізованій ланці поки що здійснюється за старою системою. Перехід на нову запланований також до 2020 року.

​Чи з усіма закладами НСЗУ укладає договори?

Отримати фінансування з бюджету можуть як приватні лікарні, так і комунальні.

Але до них у Національної служби є певні вимоги.

Обов’язкові вимоги: запис до лікаря телефоном і онлайн через інтернет, можливість здати аналізи на місці, можливість звернутися до лікаря у вихідні та свята.



Серед додаткових сервісних вимог, які висуває НСЗУ для медзакладів: місце для дитячого візочка, облаштування зони очікування, відмова від віконця реєстратури на користь відкритої рецепції.

У вересні має запрацювати контакт-центр НСЗУ, який прийматиме і аналізуватиме звернення громадян стосовно якості послуг. Механізм перевірки якості наразі розробляють, повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

Вже зараз на сайті можна дізнатися, які лікарні уклали угоди із Національною службою.

Друга хвиля прийому заявок розпочнеться 25 липня – 15 серпня, а третя – в грудні.

​Зарплати лікарів

Фінансування лікарень, які укладуть угоди з Національною службою здоров’я, збільшиться і залежатиме від кількості підписаних декларацій із людьми, стверджує заступник міністра МОЗ Павло Ковтонюк.

«Заклади, які будуть працювати з Національною службою, не будуть обмежені старими тарифними сітками, штатними розкладами та іншими закладами, які регулювали це. Заклади самі будуть встановлювати ті зарплати, які вони можуть встановити, згідно з доходами, які мають», – наголошує він.

Кожен медзаклад, укладаючи договір із Національною службою здоров’я, може розраховувати на дохід, який в два рази більший, ніж до того

За новими тарифами, за кожну підписану декларацію з пацієнтом, лікарня отримає від 370 гривень і більше (в залежності від віку пацієнтів).

За старою системою рівень субвенції на первинну допомогу складає в середньому 260 гривень на людину – це підрахунки МОЗ. За таким принципом медзаклади будуть отримувати ці кошти на кожного пацієнта за пропискою, поки що, паралельно до нової системи.

«Якщо заклад укладе договір із НСЗУ, то за так званий «зелений список» пацієнтів, які уклали декларації, базовий коефіцієнт – 370 гривень, але якщо вікова структура буде різною, то, наприклад, за дітей до 5 років тариф у чотири рази більше. Середньозважено загалом – це буде близько 577 гривень на людину. Відповідно – кожен медзаклад, укладаючи договір із Національною службою здоров’я, може розраховувати на дохід, який в два рази більший, ніж до того», – пояснює Олег Петренко.

В МОЗ задоволені динамікою просування реформи і першими відгуками. Сподіваються, що до кінця року більшість медичних закладів укладуть угоди з НСЗУ, а пацієнти підпишуть декларації з обраними лікарями. Пацієнтам радять поквапитися, бо в гарних спеціалістів швидко закінчуються місця.