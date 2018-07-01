Медична реформа: новий етап з 1 липня

Із 1 липня починається черговий етап медичної реформи. Медичні заклади, які підписали договір з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. Також набуває чинності перелік послуг, які входять до гарантованої первинної медичної допомоги та оплачуються державою.

На початку року Міністерство охорони здоров’я України поставило перед закладами первинної медичної допомоги завдання автономізуватись – тобто з бюджетних установ перетворитись на комунальні некомерційні підприємства, щоб укласти договір із Національною службою здоров’я.

Цей орган виконавчої влади відповідає за фінансове забезпечення державного медичного обслуговування. Офіційно службу зареєстрували в березні цього року. Відтоді НСЗУ уклала договори зі 149 бюджетними медичними установами. Тільки після такого договору заклад може укладати декларації між лікарем і пацієнтом.

Саме з 1 липня ці медичні заклади отримуватимуть фінансування за моделлю «гроші за пацієнтом». Окрім них, до нової моделі фінансування можуть долучитись також приватні клініки та лікарі-ФОП.

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Також із початку липня запрацює затверджений МОЗ перелік послуг, які надає лікар первинної медичної допомоги.

Зокрема, це:

консультації,

основні аналізи,

профілактичні заходи (наприклад, щеплення),

паліативна допомога,

лікування найбільш поширених хвороб,

спостереження за вагітністю.

В МОЗ уточнюють: для того, щоб район, місто чи об’єднана територіальна громада могли перейти на співпрацю з НСЗУ, треба, щоб усі медичні заклади, які отримують фінансування з місцевого бюджету, автономізувалися та підписали договір зі службою. Вони можуть зробити це після 20 липня, а також в жовтні і в грудні цього року. Натомість лікарі-ФОП та приватні клініки не мають такої прив’язки до місця, де розташовані.

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Модель «гроші за пацієнтом», яка має запрацювати в 149 закладах «первинки», полягає в тому, що Національна служба здоров’я буде виплачувати медичній установі фіксовану суму на кожного пацієнта, який підписав декларацію з лікарем у цій установі. Ці виплати будуть здійснюватись незалежно від того, чи зверталася людина по медичну допомогу.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначав, що базовий тариф за одного пацієнта складатиме 370 гривень на рік. Всього в бюджеті на 2018 рік передбачено понад 8 мільярдів гривень.