День медика: факти і цифри

Свято медичного працівника в Україні святкують у третю неділю червня – цього року це 17 число. Зараз майже 190 тисяч лікарів та 370 тисяч медпрацівників отримують у середньому трохи більше ніж 5,5 тисяч гривень зарплати. Однак в МОЗ анонсують новий порядок фінансування медичних закладів уже з липня.

День медичного працівника (лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів тощо) в Україні та низці інших країн колишнього СРСР – Росії, Білорусі, Латвії та Казахстані – відзначають ще з 1980 року. Після здобуття незалежності тодішній президент України Леонід Кравчук закріпив цю традицію своїм указом у 1994-му.

У світі дати святкування дня медика різняться і часто прив’язані до видатних річниць в історії медицини. Наприклад, в Ірані цей день припадає на день народження перського вченого та лікаря Авіценни – вважається, що це 23 серпня. А в Сполучених Штатах Америки день медика відзначають у річницю першої хірургічної операції із застосуванням загальної анестезії – 30 березня 1842 року.

Згідно з даними Держстату за 2016 рік, в Україні (за винятком тимчасово окупованих територій) працює 187 тисяч лікарів та 367 тисяч середнього медичного персоналу: фельдшерів, акушерок, лаборантів тощо.

При цьому середній розмір заробітної плати працівника сфера охорони здоров’я та соціальної допомоги у квітні 2018 року склав 5537 гривень. За оцінкою служби статистики, це – близько 66,3% від середньої зарплати в Україні.

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В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун з нагоди Дня медика закликала працівників галузі ділитися своїми історіями про те, як вони прийшли в медицину, під хештегом #моєрішення.

Вона згадує, зокрема, серйозні навантаження, з якими стикаються студенти-медики під час навчання.

«Коли переходили в інтернатуру, то думали, що гірше вже бути не може, але стало ще гірше. Тоді ми могли не спати й 36 годин поспіль», – пише Супрун.

Вітаючи медичних працівників, президент України Петро Порошенко нагадав, що вже 8 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами чи педіатрами, і з 1 липня 2018 року заклади первинної допомоги мають отримувати фінансування за моделлю «гроші йдуть за пацієнтом».

Приблизно про такі ж цифри ​напередодні повідомила в.о. міністра охорона здоров'я Уляна Супрун.

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Згідно з інфографікою, яку вона оприлюднила 12 червня, 8 040 112 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, до системи підключені 1 237 медичних закладів та 21 695 лікарів.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

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