Стали відомі результати роботи Національної служби охорони здоров'я України

Національну службу охорони здоров'я України утворили 27 грудня 2017 року. Вона повинна укладати договори із медичними закладами та закуповувати в них послуги для обслуговування населення. В березні цього року головою НСЗУ призначили Олега Петренка. В Міністерстві юстиції службу зареєстрували 30 березня 2018 року.

Укладання договорів між медичними закладами та Національною службою охорони здоров'я України розпочалося наприкінці травня цього року. Керівник служби Олег Петренко розповів про кількість укладених договорів та перші результати роботи НСЗУ. Радіо Свобода публікує основні тези його виступу.

Кількість договорів

Медзаклади надіслали 233 заяви, з них 26 від приватних лікарень.

Не всі впоралися з технічними вимогами. В результаті, з НСЗУ договори уклали 149 комунальних закладів охорони здоров'я. Служба планує найближчим часом укласти договори ще з 9 приватними медзакладами.

Регіональний зріз

Заклади, які вже уклали договори з НСЗУ, розташовані в 22 регіонах України в маленьких і великих містах.

«Якщо один з них — це Київ, то інші — це невеличкі села і об'єднані територіальні громади, які знаходяться навіть в гірських регіонах», – каже Петренко.

Люди

На територіях, де розташовані ці заклади, проживає 8 мільйонів людей. Це чверть населення України. З них близько 2 мільйонів підписали декларації з лікарями.

Загалом по Україні, декларації підписали 8,5 мільйонів людей.

Три основні зміни

З першого липня медичні заклади, які підписали договори зі службою, обов'язково будуть дотримуватися трьох сервісних вимог: