Супрун розповіла, скільки пацієнтів підписали декларації з лікарями

Понад вісім мільйонів українців підписали декларації з лікарями, повідомила в.о. міністра охорона здоров'я Уляна Супрун у Twitter.

Згідно з інфографікою, яку вона оприлюднила, до системи підключені 1 237 медичних закладів та 21 695 лікарів.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

17 травня в МОЗ повідомили, що декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями підписали майже 4,5 мільйона людей.