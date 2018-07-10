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10 Липень 2018, Київ 22:52
Новини | Суспільство

Кишкові палички: список понад 100 українських пляжів, непридатних для купання – МОЗ

В Україні 114 пляжів та рекреаційних зон у різних областях не рекомендуються для купання, повідомила ввечері 10 липня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Акул та піраній тут звісно немає, але наявні кишкові палички. Вони свідчать, що водойми можуть бути забруднені, зокрема стічними водами з каналізації. У такій воді дуже небезпечно купатися, адже в ній із високою вірогідністю можуть бути патогенні організми, які зокрема викликають дизентерію, лептоспіроз, гепатит А та безліч інших інфекцій», – наголосила Супрун.

Вона також вказала, що такі небезпечні пляжі є в 19 областях України.

Повний список небезпечних для здоров’я місць відпочинку біля води оприлюднив сайт міністерства охорони здоров’я України.

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