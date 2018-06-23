Вдома у посла США. Про що говорили успішні жінки в гостях у Марі Йованович

Посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович запросила до своєї резиденції впливових та успішних жінок, щоб обговорити можливості для жіночого лідерства. Ініціатива належить трьом жінкам-послам провідних країн світу: Великої Британії, Франції та США. Метою зустрічі є не лише обмін досвідом, а й розширення кола знайомств: за умовою заходу кожна гостя мала запросити ще одну жінку, якій ця зустріч може бути корисною. Радіо Свобода ексклюзивно розповідає про що говорили жінки у резиденції посла США.

Готувалися зустрічати гостей посеред квітів на подвір’ї, але у плани втрутився дощ і місце проведення дискусії перенесли у будинок – до зали для прийому гостей.

У призначений час зала наповнюється жінками: відомими і, поки що, ні. Спілкування стає активним з першої хвилини і з'являєтьсья відчуття, що перебуваєш всередині величезного вулика, бо «гудуть» у кожному кутку. Жваві розмови точаться аж до оголошення початку панельної дискусії.

Посол США в Україні Марі Йованович відкриває захід, виголошуючи вітальну промову українською мово. Зізнається, що робить таке вперше.

Естафету підхоплює посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Вона вже проводила таку зустріч у березні. Далі, і теж українською, славо бере посол Франції Ізабель Дюмон. Наступна зустріч буде у її будинку-резиденції.

​Про що говорили

На заході зібралися народні депутатки, представниці громадських організацій, засобів масової інформації, бізнесу, заступниці міністрів, працівниці держслужби. Серед запрошених в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, а також колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

Спочатку спікерки ділилися власним досвідом, а потім усі мали час і можливість для неформального спілкування.

«Для мене було дуже незвичним в Міністерстві закордонних справ стикнутися із тим, що якщо ти чоловік, то в тебе є привілеї. А якщо ти чоловік, який на одному місці просидів 10 чи 20 років, то знаєш все набагато краще, ніж будь хто», ­– розповідає заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Олена Зеркаль зізналася, що у найважчі періоди – із початком війни на Донбасі, працювали практично цілодобово, а вдома бували кілька днів на місяць.

Відповідаючи на запитання щодо жінок у дипломатії, Олена Зеркаль зауважила, що найважче вести переговори із представниками російської дипломатії.

«Вони використовують дуже радянські засоби впливу. Так на одних переговорах, коли ми зустрічалися із росіянами в Мінську, коли готувалися до процесу в Гаазі, їхній головний переговорник на мою сентенцію щодо того, що ми незадоволені рівнем співробітництва, сказав, що він «не може мені допомогти у моєму задоволенні». Все робиться для того, щоб вивести тебе з рівноваги», – розповідає заступник міністра закордонних справ України.

Чи легше жінкам вести переговори? Олена Зеркаль припускає це, але зауважує, що в команді мають бути як жінки, так і чоловіки, бо у кожного свої таланти.

Чому важливо працювати над розвитком жіночого лідерства пояснила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська. Згідно з дослідженням, яке проводили в міністерстві, одна з проблем, через які не розвивається експорт, це незначна залученість жінок до експортної діяльності.

«Це одна з величезних можливостей росту українського експорту і української економіки. Для цього ми заснували таку платформу, яка називається «She exports». І ми вже бачимо перші результати успіху. Зараз ми їдемо до Ліверпуля на всесвітній жіночий конгрес підприємців зі всього світу, нас підтримує уряд Великої Британії. Для жінок-підприємиць організовуються зустрічі з потенційними колегами з різних країн, створюється спеціальна мережа. Завдання – до 2020 року поєднати два мільйони жінок-підприємиць по всьому світу», – зазначає Наталія Микольська.

​Наприкінці зустрічі виступила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і запропонувала провести таку зустріч у Міністерстві охорони здоров’я восени.

Нащо це потрібно?

Коли ви мотивуєте жінок, ви маєте кращий баланс в суспільстві, а коли є баланс – все суспільство щасливе

Посли трьох країн переконані, що подібні заходи дають можливість жінкам підтримувати одна одну, розвиватися, розширювати коло спілкування, допомагати у просуванні.

«Коли ви мотивуєте жінок, ви маєте кращий баланс в суспільстві, а коли є баланс – все суспільство щасливе. Сьогоднішня подія надає можливості всім нам показати, що українські жінки сильні і хочуть робити щось для країни. Це те, чого ми потребуємо і в Україні, і у Франції», – зізнається посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і радить жінкам брати приклади для себе і з чоловічих історій успіху.

Один з найважливіших викликів для жінок – як будувати впевненість у собі

Подібні вечори допомагають жінкам здобути більше впевненості у собі, вважає посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

«Я дуже вражена, що в Україні є дуже багато жінок, які зараз працюють на високому рівні. Для мене це питання впевненості у собі і один з найважливіших викликів для жінок – як будувати цю впевненість», – наголошує вона.

Сила жінок у їхній багатозадачності, вважає посол Великої Британії.

Посол США в Україні Марі Йованович зізнається, що протягом її шляху до успішної кар’єри їй допомагало чимало людей: порадами, пропозиціями, співпрацею, просуванням ідей. Тож відплатою за таку допомогу може бути сприяння і допомога іншим у розвитку, наголошує вона.

Ви маєте чути речі, які люди не говорять, так само, як і речі, які вони промовляють. Жінки часто дуже добре з цим справляються

«Одна з речей, про яку ми постійно говоримо, це можливість допомогти іншим людям, які талановиті і йдуть своїм шляхом. Вважаю, що через такі заходи, ми можемо це робити: зустрічатися з людьми, які перебувають в одному просторі, а можливо просто мають що запропонувати, сказати якісь мудрі слова або вони зв’язати вас з кимось ще», – пояснює посол.

Щодо дипломатії, то Марі Йованович зазначає, що жінки мають корисні здібності, які можуть допомогти в роботі.

«Емоційний інтелект жінок частіше є вищим. Я думаю, що в будь-яких переговорах та в бізнесовому середовищі, так само як і вдома, ви не можете бути лише передавачами, ви маєте бути ще і слухачами. І ви маєте чути речі, які люди не говорять, так само, як і речі, які вони промовляють. Вважаю, що жінки часто дуже добре з цим справляються, що дає їм невелику перевагу. Інколи і в переговорах теж», – розповідає посол США в Україні.

Одним з питань дискусійної панелі було запитання про «ідеальний день». Посол США в Україні Марі Йованович зізнається, що є інтровертом, тож її ідеальний день – це можливість побути на самоті, можливість провести день у власних роздумах: на подвір’ї будинку чи в одному з українських парків.