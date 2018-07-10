Стартувала безкоштовна вакцинація від кору для дорослих із груп ризику – Супрун

Міністерство охорони здоров’я України починає безкоштовну вакцинацію від кору для дорослих із груп підвищеного ризику, які не були щеплені вчасно, заявила виконувачка обов’язків міністра Уляна Супрун.

«Поступово ми охоплюємо щепленнями проти кору все більше дітей, проте через недостатній рівень вакцинації у попередні роки, багато дорослих людей так само вразливі до хвороби. Впродовж 2018 року українці, які є в групах ризику та в їхньому колективі хтось захворів на кір, можуть вакцинуватися безоплатно», – написала вона у Facebook.

За інформацією Супрун, серед груп ризику – співробітники закладів охорони здоров’я та освітніх закладів, студенти, представники Міноборони, МВС, СБУ та прикордонники.

За останніми даними, від початку цього року на кір захворіли понад 24 тисячі людей, переважно діти, від ускладнень хвороби померло 12 людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.Через спалах кору в Україні медики закликають людей вакцинуватися.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.