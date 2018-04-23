Уперше за 7 років Україна забезпечена необхідними вакцинами – МОЗ

Україна вперше за сім років забезпечена усіма видами вакцин, які необхідні для імунізації різних вікових груп, йдеться у повідомленні на урядовому порталі із посиланням на заступницю міністра охорони здоров’я Оксану Стефанишину.

За даними МОЗ, охоплення плановими щепленнями проти кору у 2017 році збільшилось більш ніж удвічі і перевищило 90%. Водночас, як повідомляють у Центрі громадського здоров’я, минулого року лише половину українських дітей віком 18 місяців вакцинували від дифтерії, правця та кашлюку і менше половини дорослих пройшли планову ревакцинацію від дифтерії та правця. Проти поліомієліту, за цими даними, щеплено 75%, а проти гепатиту В – 50% дітей.

Як раніше повідомляли у Міністерстві охорони здоров’я, за дев’ять тижнів 2018 року на кір захворіли 6484 людини – 2226 дорослих і 4258 дітей. При цьому госпіталізували 4 421 людину.

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Чернівецькій та Львівській областях , а найменше – на Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Сумщині, Херсонщині та Черкащині, зазначили в міністерстві.

Загалом, за інформацією МОЗ, Україна закуповує вакцини для профілактики 10-ти захворювань: гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, хіб-інфекції (гемофільної інфекції), кору, краснухи, паротиту (свинки).