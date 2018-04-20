МОЗ: в Україну прибули ще 800 тисяч доз вакцини проти кору

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що ще 800 тисяч доз вакцини проти кору прибули в Україну.

Як повідомляє прес-служба міністерства, це уже друга партія вакцини, закуплена за кошти державного бюджету, що надійшла в Україну цього року і буде розподілена в регіони найближчим часом.

У МОЗ додають, що охоплення щепленнями проти кору значно зросло порівняно з попередніми роками – за останній рік плановою вакцинацією охоплено понад 90% дітей.

«Для надійного захисту від інфекційних хвороб рівень вакцинації має бути вищим 95% – тоді зможемо говорити про колективний імунітет. Закликаю батьків вакцинувати дітей, а лікарів заохочувати пацієнтів до вакцинації», – сказала в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

У лютому МОЗ та ЮНІСЕФ, враховуючи нагальну потребу, здійснили прискорену доставку 220 тисяч доз вакцини проти кору. Загалом цього року Україна отримає більше 2 мільйонів доз вакцини проти кору.

МОЗ закликає батьків вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень: в 1 і 6 років.

Станом на 3 квітня, за даними МОЗ, від початку року станом на кінець березня на кір захворіла 9091 людина, а п’ятеро дорослих і двоє дітей померли від ускладнення.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.