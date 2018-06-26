У Миколаївській ОДА заперечують повідомлення МОЗ про смерть дитини від кору

В управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА заперечують повідомлення Міністерства охорони здоров’я України про смерть дитини від кору. В облдержадміністрації заявляють, що сталася «технічна помилка».

З посиланням на дані «Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України» та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання.

26 червня в МОЗ повідомили, що минулого тижня від кору померла восьмирічна дитина.

За даними МОЗ, з початку року на кір захворіли 23 тисячі людей, 13 з яких – діти. За цей період від кору померли семеро дітей і четверо дорослих.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3845 людей), Закарпатській ( 2712 людей), Івано-Франківській (2464 людей), додають у міністерстві.

Через спалах кору в Україні медики закликають людей вакцинуватися. У МОЗ заявляли, що необхідна вакцина є в усіх регіонах України, і виступили за посилення відповідальності через відмову від вакцинації.

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Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.