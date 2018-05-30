МОЗ: минулого тижня на кір захворіли понад 1300 людей

Упродовж минулого тижня на кір захворіли 1 334 людини, повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

У відомстві зазначили, що захворіли 552 дорослих та 812 дітей.

«Зупинити спалах може тільки посилена імунізація. Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності проведення щеплення усім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК (від кору паротиту та краснухи – ред.), та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації», – заявили у відомстві.

За даними МОЗ, з початку року на кір захворіли 18 144 людей – 7 378 дорослих і 10 766 дітей. За цей час від ускладнень кору померло дев’ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих.

Найбільше людей захворіли на кір на Львівщині (2399 людей, з них – 759 дорослих і 1640 дітей), Закарпатті (2377 людей: 447 дорослих і 1930 дітей), Івано-Франківщині (2280 людей: 670 дорослих і 1610 дітей), Одещині (1720 людей: 847 дорослих і 873 дитини), у Києві (1250 людей: 778 дорослих і 472 дитини) та Чернівецькій області (всього 1137 людей: 373 дорослих і 764 дитини).

23 квітня у МОЗ заявлили, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.