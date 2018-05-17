Спалах кору на Закарпатті: кількість хворих зросла до 56

На Закарпатті у селі Чорна Тиса кількість хворих дітей на кір зросла до 56. Раніше повідомлялося про 49 хворих.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, двоє дітей госпіталізували, решта дітей перебувають на амбулаторному лікуванні із легкою та середньої тяжкості формами перебігу хвороби.

У МОЗ додають, що з початку року у Чорній Тисі зареєстрували 66 випадків захворювання на кір.

У Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 238 випадків кору. Більшість із тих, хто захворів – діти.

16 травня у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що кількість нових випадків захворювання на кір за останній тиждень зросла: за останній тиждень захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

При цьому в МОЗ закликають українців вакцинуватися і заявляють, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.