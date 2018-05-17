Спалах кору на Закарпатті: захворіли 49 учнів однієї школи

На Закарпатті зареєстрували новий спалах кору: захворіли 49 учнів школи в селі Чорна Тиса Рахівського району.

«За формою перебігу переважають легкі й середні форми захворювання. Двоє хворих учнів госпіталізовані до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні. Питання стану епідемічної ситуації з кору заплановано розглянути на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Рахівській райдержадміністрації», – повідомила Радіо Свобода Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА, із 36 дітей, в яких кір діагностували станом на 15 травня, четверо не були вакциновані. Хворіти діти почали з кінця минулого тижня. Переважно це учні 2-их та 6-их класів.

Від початку цього року у селі Чорна Тиса захворіли на кір 57 дітей.

У Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 238 випадків кору. Більшість із тих, хто захворів – діти.

16 травня у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що кількість нових випадків захворювання на кір за останній тиждень зросла: за останній тиждень захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

При цьому в МОЗ закликають українців вакцинуватися і заявляють, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.