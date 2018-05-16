В Україні зростає кількість хворих на кір – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що кількість нових випадків захворювання на кір за останній тиждень зросла.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, за останній тиждень захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

За даними МОЗ, найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у Києві.

У МОЗ заявляють, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.