МОЗ: кількість випадків захворювання на кір серед дорослих зростає

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на кір серед дорослих. Так, з початку року частка дорослих, які захворіли на кір, зросла з 34% до 44%.

При цьому, як повідомляє МОЗ 8 травня, кількість нових випадків захворювання за останній тиждень знизилась. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 18-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1078 людей: 479 дорослих і 599 дітей.

Від початку року на кір захворіли 13 883 людини, більшість із них діти. За цей час від ускладнень кору померли восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Від початку року, за даними МОЗ, найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях. За останній тиждень значно зросла кількість зареєстрованих випадків у Волинській, Вінницькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Херсонській, Чернівецькій областях.

У МОЗ заявляють, що працюють над зміною нормативно-правової бази, щоб надати можливість робити безоплатні щеплення вакцинами, закупленими на національному рівні, не лише дітям, а й дорослим у групі ризику. У міністерстві нагадали, що, відповідно до чинного законодавства, вакцини КПК, які закуповуються на національному рівні, не можуть використовуватись для імунізації дорослих.

У МОЗ заявляють, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.