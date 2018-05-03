МОЗ: за минулий тиждень зросла кількість хворих на кір

Кількість нових випадків захворювання на кір за останній тиждень зросла, зростає кількість хворих серед дорослих, повідомляє прес-служба Міністерства охорона здоров’я.

За даними МОЗ, за 17-й тиждень 2018 року захворіли 1143 людини – 595 дорослих і 548 дітей.

Найбільша кількість хворих спостерігається в областях з найнижчими показниками імунізації, зокрема, у Івано-Франківській області з початку року захворіли 2034 людини (627 дорослих і 1407 дітей), водночас, найнижчі показники захворюваності у Луганській області – з початку року захворіло 4 людей (2 дорослих і 2 дитини).

У міністерстві наголошують, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Кір загрожує усім, хто не має щеплення від цього захворювання.

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За даними МОЗ, з початку року на кір захворіли 12 828 людей, з них 7 688 – діти, від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.