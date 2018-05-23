МОЗ закликає регіони України посилити заходи з вакцинації через кір

У Міністерстві охорони здоров’я закликають регіони України посилити заходи з вакцинації через збільшення випадків захворюванності на кір.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, за останній тиждень захворіли 1610 людей: 642 дорослих і 968 дітей.

«Міністерство охорони здоров'я вживає заходи для підвищення рівня імунізації та проведення щеплення дітям, які свого часу пропустили планову вакцинацію, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації», – йдеться у повідомленні відомства.

За даними МОЗ, найбільше людей захворіли на кір у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

У міністерстві також заявляють, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.