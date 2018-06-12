Кір в Україні: від початку року захворіли понад 20,5 тисячі людей, 11 – померли

Від початку року на кір в Україні захворіли 20 553 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. За повідомленням, понад 12 тисяч із них – діти. За цей час від ускладнень кору померли 11 людей: семеро дітей і четверо дорослих.

За останній тиждень, за даними МОЗ, захворіли 1345 людей.

Від початку року найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях і Києві.

Через спалах кору в Україні медики закликають людей вакцинуватися. У МОЗ заявляли, що необхідна вакцина є в усіх регіонах України, і виступили за посилення відповідальності через відмову від вакцинації.

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Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.