В Україні знижується рівень захворюваності на кір – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що останній тиждень в Україні зафіксували на 26% випадків кору менше, ніж у попередній тиждень.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 26-й тиждень 2018 року на кір захворіли 935 людей, більшість із яких – діти.

Від початку цього року на кір захворіли понад 24 тисячі людей, переважно діти, від ускладнень хвороби померло 12 людей: восьмеро дітей і четверо дорослих, додали в МОЗ.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях і в Києві.

Через спалах кору в Україні медики закликають людей вакцинуватися. У МОЗ заявляли, що необхідна вакцина є в усіх регіонах України, і виступили за посилення відповідальності через відмову від вакцинації.

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Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.