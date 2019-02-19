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20 Лютий 2019, Київ 00:10
Новини | Міжнародні

Лавина в Швейцарії: з-під снігу дістали чотирьох поранених

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під завалом перебуває близько 10 людей

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Чотирьох людей дістали з-під снігового завалу на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, де 19 лютого зійшла лавина.

За даними влади, всі врятовані мають травми, стан одного – тяжкий. Пошуки тривають. Про загиблих наразі не повідомляли.

До пошукової операції залучені вісім гелікоптерів, 12 собак і понад 240 поліцейських, рятувальників і військових.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під завалом перебуває близько 10 людей.

У найближчі вихідні гірськолижний курорт Кран-Монтана має приймати жіночі гонки Кубка світу.

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