Лавина в Швейцарії: з-під снігу дістали чотирьох поранених

Чотирьох людей дістали з-під снігового завалу на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, де 19 лютого зійшла лавина.

За даними влади, всі врятовані мають травми, стан одного – тяжкий. Пошуки тривають. Про загиблих наразі не повідомляли.

До пошукової операції залучені вісім гелікоптерів, 12 собак і понад 240 поліцейських, рятувальників і військових.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під завалом перебуває близько 10 людей.

У найближчі вихідні гірськолижний курорт Кран-Монтана має приймати жіночі гонки Кубка світу.