Зима повертається: синоптики попереджають про похолодання

22-24 лютого в Україні триматиметься холодна погода, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 сантиметрів), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10 морозу, вдень до 0-6 морозу», – йдеться в повідомленні.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями температура в Україні може триматися на позначці 2-5 градусів морозу на Заході до 3-8 градусів нижче нуля на Сході й Півночі. Вночі мороз може сягати 7-10 градусів на Заході і 13-15 градусів у східних областях.

23 і 24 лютого по всій території України очікується помірно ясна погода.

Раніше ДСНС попереджала про лавинну небезпеку в Карпатах.