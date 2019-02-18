Синоптики зафіксували весняний температурний рекорд у Києві

Цьогорічна зима відзначилась першим весняним температурним рекордом у Києві, повідомляє 18 лютого Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 лютого у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Вона вперше за 139 років становила +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 1974 році. За кліматичною нормою така температура відповідає 29 березня», – відзначають фахівці.

Синоптичні прогнози на найближчий тиждень також не обіцяють значних похолодань. За даними американського сайту wunderground.com, найнижча температура очікується в ніч із п’ятниці на суботу (до мінус 8 градусів), а в середу, 20 лютого, стовпчик термометра підніметься до +6 градусів.