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01 Березень 2019, Київ 10:48
Новини | Події

У Карпатах шукають двох туристів з Одеси – ДСНС

Наразі туристів шукають три пошукові групи

Напередодні, 28 лютого, у Карпатах шукають двох туристів, попередньо, мешканці Одеси.

«28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (спуску з гори Говерла в сторону полонини Козмещик) Рахівського району травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі туристів шукають три пошукові групи.

«Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків», – мовиться у повідомленні.

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