Рятувальники знайшли туристів, які вчора заблукали в Карпатах

Вранці 27 лютого одна з пошуково-рятувальних груп знайшли двох туристів, які вчора заблукали в районі Говерли. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Наразі рятувальники ДСНС надають долікарську допомогу постраждалим, адже ті отримали переохолодження. Далі надзвичайники супроводять туристів до найближчого рятувального будиночка, аби там відігріти їх гарячим чаєм і у подальшому доправлять їх до найближчого населеного пункту», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС попереджають, що у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).