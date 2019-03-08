Наступний тиждень буде холодним – синоптики

Українські та західні синоптики попереджають, що після періоду незвичайно теплої, як на початок березня, погоди температурні показники опустяться до більш властивих цьому періоду року показників.

9 березня на більшій частині території України буде ще тепло, а з 10 березня «підійдуть дощі, почне поступово, з півночі, знижуватися температура повітря», – інформує синоптик Наталка Діденко. «Це похолодання перейде на весь наступний тиждень», – додає вона.

Американський сайт wunderground.com вказує, що в Києві від неділі, 10 березня, і впродовж усього наступного тижня денні температури не підніматимуться вище +5 +10 градусів, а вночі буде переважно близько нуля, а в ніч із вівторка на середу може бути й мінус три.

Приблизно такі ж температурні прогнози оприлюднює і сайт Норвезького метеорологічного інституту. Єдиною втіхою для тих, кому вже набридла прохолода, стане те, що опади наступного тижня рясними не будуть, хоча іноді з неба сипатиметься мжичка з переходом у мокрий сніг.