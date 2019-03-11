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11 Березень 2019, Київ 11:13
Новини | Події

ДСНС оголошує «помаранчевий» рівень небезпеки через вітер у 15 областях

За даними ДСНС, у Києві й Київській області у найближчі три години і до кінця доби пориви вітру сягатимуть 25-30 метрів за секунду

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про посилення вітру в 15 областях й оголошує у зв’язку з цим другий, «помаранчевий» рівень небезпеки.

«За даними Укргідрометцентру, 11 березня в Україні пориви вітру 15-22 м/с, у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, у Києві й Київській області у найближчі три години і до кінця доби пориви вітру сягатимуть 25-30 метрів за секунду.

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сильний вітер в Україні спричинив людські втрати і значні руйнування.

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