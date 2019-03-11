Наслідки вітру в Україні: загинула дитина, завалилася стіна, зірвані дахи і повалені дерева

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сильний вітер в Україні спричинив до людських втрат і значних руйнувань.

«Внаслідок падіння частини дерева у Вінниці загинула 1 дитина 2008 року народження. У місті Одеса сталося руйнування частини стіни новобудови, в результаті чого травмована одна особа 1935 року народження. В селі Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області сталося падіння металевої водонапірної вежі (була на стадії будівництва). Внаслідок поривів вітру залишаються пошкодженими 75 дахів», – повідомили в ДСНС.

Крім того, за даними рятувальників, майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у 5 областях. Найбільше у Львівській області , де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.

«Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 100 повалених дерев», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Напередодні українські синоптики попереджали громадян про сильний вітер.

За даними Укргідрометцентру, 11 березня в Україні невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 5-10 тепла, на решті території 9-14. На високогір’ї Карпат помірний сніг з температурою 1-6 морозу.