«Уникати перебування поблизу великих дерев»: КМДА застерігає киян від шквального вітру

Київська міська адміністрація попереджає: вітряна погода, що встановилася 10 березня, залишиться такою ж і у понеділок.

Із посиланням на Український гідрометцентр вона повідомляє, що 11 березня вранці у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Для безпеки громадян КМДА оприлюднила рекомендації з безпеки:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як зазначає ДСНС, станом на 15 годину 10 березня спостерігаються пориви вітру до 20 метрів за секунду також у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

За цими даними, 11 березня по Україні прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду, в Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг ( ДСНС це оцінює як другий рівень небезпечності, помаранчевий).