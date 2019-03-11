8-9 березня в Києві побито чотири температурні рекорди – метеорологи

8-9 березня в Києві побито чотири температурні рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«8 березня у столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1°С, що на 1,6°С вище від попереднього рекордного значення температури для цього дня у 2016 році. У цей день було побито і рекорд максимальної температури повітря, яка після полудня досягла +17,7°С, що на 2,9°С вище за кліматичну норму», – йдеться в повідомленні.

Водночас 9 березня у Києві, за даними метеорологів, температура найтеплішої ночі за 139 років спостереження не опустилась нижче +7,0°С, що на 1,7°С вище ніж це було у 2016 році. А середньодобова температура повітря склала +10,5°С, що на 2,2°С тепліше ніж попереднього рекордного значення 1975 року.

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За кліматичним календарем такі середньодобові температури відповідають 21-22 квітня, кажуть в обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Привертає увагу те, що три з рекордів побили на 2-3°С ті, які були встановлені лише три роки тому. Згадані рекорди переконливо свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління, адже раніше рекорди не оновлювались десятиліттями», – заявив директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олександр Косовець.