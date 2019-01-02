Середньорічна температура в Києві перевищила норму майже на 2 градуси – кліматологи

Середньорічна температура 2018 року в Києві становила +9,5 градуса за Цельсієм, що на 1,8 градуса перевищує кліматичну норму. Минулий рік поділив сьому-восьму сходинку серед найтепліших з 1881 року, повідомляють кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Більшість місяців мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім березня та листопада, які виявилися холоднішими за кліматичну норму. Найхолодніше було 26 лютого – мінус 16,0°С, найспекотніше було 15 серпня, коли температура у затінку досягала +32,8°С», – вказують фахівці.

Загалом у 2018 році у Києві було зафіксовано 28 температурних рекордів, причому найбільше їх було у травні – 12, усі вони перевищили попередні значення, додали кліматологи.