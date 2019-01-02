В Україну з 3 січня приходить похолодання – синоптики

Український синоптик Наталка Діденко стверджує, що «на Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі», бо «в четвер в Україну заходить похолодання».

«Температура повітря становитиме найближчої ночі від нуля до мінус шести градусів. Завтра вдень очікується -1-6 градусів (перша карта). У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів. Сніг випадатиме вночі в більшості областей, окрім Півдня. А вдень 3 січня підсніжуватиме в західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області», – вказує Діденко і додає, що «надалі похолодання посилиться, і на Святвечір та Різдво може врізати до -8-11 градусів!»

Американський сайт wunderground.com також попереджає про похолодання, зокрема, і в Києві. За цими даними, найхолоднішою в найближчій перспективі в українській столиці стане ніч із 7 на 8 січня, коли температура впаде до -11. Холодними будуть і ці дні, мінус сім-вісім градусів.