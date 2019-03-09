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09 Березень 2019, Київ 12:04
Новини | Суспільство

В Києві 8 березня було встановлено новий температурний рекорд – обсерваторія

8 грудня був встановлений черговий температурний рекорд

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У Києві 8 березня було встановлено новий температурний рекорд за всю історію спостережень. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Вдень позначка термометра досягла значення 17,7 градусів тепла. Попереднє значення становило 14,8 градусів тепла у 2016 році», – мовиться у повідомленні.

За даними науковців, найтеплішою була і ніч на 9 березня. Мінімальне значення температури становило 7 градусів тепла (попереднє значення для цієї дати 5,3 градусів тепла у 2016 році).

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