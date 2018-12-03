Листопад у Києві був найхолоднішим у 21 столітті – обсерваторія

Листопад у Києві був найхолоднішим у 21 столітті, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Після березня листопад виявився першим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті», – заявили в обсерваторії.

За даними спостережень, середньомісячна температура листопада у Києві становила 0,3 градуса, що нижче за кліматичну норму на 1,8 градуса.

«Температурний режим цьогорічного листопада у Києві був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму аж на 3 градуси, а вже з другої декади розпочалось різке зниження до зимових температур», – зазначили кліматологи.

За їхніми спостереженнями, найхолоднішим днем осені в Києві було 30 листопада, а найтеплішим – 3 вересня. Метеорологічна зима почалася 13 листопада.