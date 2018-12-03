Кліматологи назвали найтепліший і найхолодніший день осені в Києві

Найхолоднішим днем осені в Києві було 30 листопада, а найтеплішим – 3 вересня, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11,4 градусів морозу, а найспекотніше – 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 31,9 градусів за Цельсієм», – заявили кліматологи.

Вони зазначили, що метеорологічна осінь виявилася короткою і тривала 51 день – з 23 вересня по 12 листопада, а найкоротшою залишається осінь 1919 року – лише 31 день. Із 13 листопада почалася метеорологічна зима, коли середньодобова температура повітря стійко трималася нижче нуля градусів. Це сталось на два тижні раніше кліматичної норми.

За даними обсерваторії, середня температура повітря склала 9,4 градуса, що на 1,4 градуса вище за кліматичну норму.