В Україну йде циклон з дощами та штормовим вітром – синоптики

Погоду найближчого дня в Україні визначатиме циклон, що принесе з собою дощі і штормовий вітер, повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«У суботу в більшості областей України очікується несприятлива погода. Дощі – помірні, вітер західного напрямку – сильний, до штормових значень», – повідомила Діденко.

За її даними, дощі розпочнуться сьогодні ввечері у південних областях, за винятком сходу. Температура повітря в Україні вночі очікується 0+4 градуси, завтра вдень +4+8.

«У Києві погода в суботу буде некомфортною – дощі та сильний, до штормового, західний вітер. Найближчої ночі у столиці +1+3 градуси, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно, +5+6 градусів. У неділю дощ піде геть, потепліє, а в понеділок сонце розігріє повітря до квітневих градусів», – зазначила синоптик.

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчої ночі в Україні буде в середньому 0+2 тепла, завтра вдень 6-8 тепла і дощі.

«Протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с; вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг); І рівень небезпечності, жовтий», – зазначили в гідрометцентрі.

Наприкінці минулого – на початку поточного тижня в Україні вирував сильний вітер, який призвів не лише до пошкоджень на вулицях і проблем з електромережами, а й до людських жертв.